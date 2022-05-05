黑猩猩的时间. May. 05, 2022 07:44. . 这幅画主要描绘了黑猩猩掌控国会议事堂的场景。这是代表英国的涂鸦画家班克斯的代表作之一。该作品是长达4米的巨大油画，在2019年的某场拍卖中以约150亿韩元的价格售出，成为热门话题。班克斯为什么偏偏画了黑猩猩呢？这幅画为什么价值那么高？ 以英国为基础活动的班克斯因讽刺社会的街头涂鸦画而享誉世界。这幅画描绘当时，在全球金融危机和欧盟（EU）的财政危机中，由于欧元区经济的不确定性和难民问题，英国人的危机感正在高涨。再加上英国在欧盟合并过程中没有进行国民投票，国民对缺乏民主程序的不满情绪不断积累。 画中出现了占领英国下议院议事堂的100只黑猩猩。内部没有热烈的讨论，而是充满了吵嚷声和疯狂迹象，议长席前的黑猩猩连准备好的文件都没有打开就站在那里。坐在议员席上的几只黑猩猩对着议长席指手画脚，提高了嗓门。在非洲停留了40多年的研究黑猩猩的著名动物学家简•古道尔称，黑猩猩是与人类最相似的动物。使用工具，还具有杀害同族的黑暗本性。正如她所说，“黑猩猩比我们想象的要更像我们人类。” 这幅画进行拍卖是在2019年10月3日。虽然2016年通过全民公决决定“脱欧”，但英国议会未能做出任何决定，将退出时限持续延长数年，只顾着政治打算。这幅画描绘了对当时政治状况的尖锐讽刺，在英国脱欧预定日期即将到来之际拍卖后，在热烈响应中刷新了作家的最高价格。 这幅画的原标题是“提问时间”。相信“艺术应该让不安的人感到舒适，让舒服的人感到不安”的班克斯似乎是在问。看到占领议事堂的黑猩猩，最不安的人究竟是谁？

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