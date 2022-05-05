李在明登场倒计时……共同民主领导层“将公开作出判断”. May. 05, 2022 07:46. by 金志炫 jhk85@donga.com. 共同民主党把与6月1日地方选举同时举行的7个国会议员补选地区（大邱市寿城、仁川市桂阳、京畿道城南-盆唐甲、江原道原州甲、忠清南道保宁-舒川、庆尚南道昌原-义昌、济州乙）全部定为战略选区。对于战略公推前京畿道知事李在明（照片）的可能性，该党领导层转变了立场，表示“将公开作出判断”。有评价认为，李在明的登场实际上已经进入了倒计时。 共同民主党发言人申贤英（音）4日在国会结束紧急对策委员会会议后表示：“对7个战略选区中的4个选区进行了战略公推，今后将讨论其余选区的候选人决定方式。”济州乙选定了前总统政务秘书金汉圭、寿城乙选定了地区委员长代理金容洛、原州甲选定了原州市长元昌默、保宁-舒川选定了地区委员长罗昭烈。因李在明和总统职务接管委员长安哲秀等总统候选人级别候选人参选的可能性而备受关注的桂阳乙和盆唐甲被排除在当天的宣布之外。 申贤英表示：“对于剩下的选区，今后也将就战略候选人和竞选方式进行讨论，”“最快将于6日举行紧急对策委员会，（最晚）下周将包括紧急对策委员会在内一道进行。”对于战略公推李在明的可能性，他表示：“当天没有讨论，”“因为要尽快进行讨论，所以本周或下周会对剩余选区的候选人进行讨论。”该党计划在10日之前结束再补选公推。 共同民主党内出现了要求李在明参加补缺选举的声音。外部舆论形成后，党内部分人士自然而然地提出了“推举论”。该党首尔市长候选人、前代表（党首）宋永吉当天在接受Newsis采访时表示：“当选总统尹锡悦带着候选人像进行选举运动一样在地方巡回演出。李在明曾获得1600万张选票、以0.73个百分点的差距输掉大选，在这种战斗时期让他被关在后屋，这是利敌行为和利敌逻辑。”仁川地区民主党所属的18名基础团体长、广域市议员候选人当天也召开记者会表示：“（我党）要想在选举中获胜，李（在明）前知事不应该单纯地支援选举，而应该参加补缺选举。”

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