110个国政课题、209万亿韩元……有没有不增税就能实现的妙招?. May. 04, 2022 08:23. . 当选总统尹锡悦的总统职务接管委员会昨天提出了新政府的110个国政课题。国政运营原则有4种，即国家利益、实用、公正和常识。据推算，履行国政课题需要209万亿韩元。虽然比大选过程中公布的266万亿韩元有所减少，但这一规模相当于今年预算的三分之一。财源将通过预算支出结构调整、经济增长带来的税收增加等来筹集。 如果有效使用财政能够有助于搞活经济，就投入规模而言，无可厚非。但接管委员会一直宣称的小工商业者和个体户的损失补偿、基础年金、士兵月薪上调等支出，是履行大选时提出的善心公约所需的资金。这与改善经济体质和提高增长潜力相去甚远。目前，支援个体户所需的30万亿韩元补充预算财源筹措工作也面临困难，而且每年上调基础养老金、士兵月薪还要花费数万亿韩元。说是要减免继承税、综合房地产税等，同时如何筹集年均41.8万亿韩元的资金，令人难以理解。 接管委员会之初，尹锡悦当选总统就国政课题选定指示说：“先推进小而可行的课题。”接管委员长安哲秀表示：“最好在设定30大课题后集中遵守约定。”尽管如此，他还是提出了与文在寅政府的100大国政课题、李明博和朴槿惠政府分别提出的193个、140个课题没有太大差异的课题。历届政府的罗列式国政课题往往以“满口空话”结束，或是在需要政策灵活性和变化时阻碍政府的发展。现政府在任期初强行推进提高最低工资、实施每周52小时工作制等课题，结果导致了增长率下降、工作岗位减少、个体户负担加重等严重的副作用。 像现在这样世界经济秩序发生巨变、随时面临预想不到的危机的时代，政府首先要牢牢地照顾好国家生计。新政府声称要实施有约束力的财政准则，又要推进所有可能导致国家债务暴增的课题，这是自相矛盾的。首先应该果断地放弃优先顺序较差的课题。从任期初期的宏伟目标、课题上投入税金的事情开始展开，不久就会发生向国民伸手的事情。

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