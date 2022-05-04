法学教授会：“‘完剥检调’法案处理程序违反国会法”. May. 04, 2022 08:26. by 高道艺记者、南建宇记者 yea@donga.com,woo@donga.com. 韩国法学教授会（会长郑永焕）就国会全体会议通过并在国务会议上表决通过的“完剥检调（完全剥夺检察机关调查权）”法案指出：“存在内容不合理和违宪性争议，同时在程序上对国会法审议法律案的程序进行了“形骸化”（徒有其形，没有内容）等，表现出了明显的违法性。” 有1500多名法学教授加入的法学教授会3日上午发表声明说：“与改变70年刑事司法制度基础的重大性相比，‘完剥检调’法案完全找不到其立法的紧迫性、紧急性，”“尽管如此，不遵守国会法上的立法程序，严重损害了议会主义及法治主义理念，侵害了国会议员的审议权、表决权。” 相关法律在提出后半个多月内得到处理，违反了△法案提交常任委员会之日起15天内不能提交的规定（国会法第59条）△法案主要内容等需要10天以上的立法预告之规定（国会法第82条之2）等。 以220多名律师为主轴的社团法人“制定善良法的人们”当天下午也发表声明批评称：“草率通过修正案在程序上违法，法案内容也违反宪法，”“检察厅法及刑事诉讼法修正案必须废除。”保守倾向的“韩半岛人权和统一律师会”和“思考宪法的律师会”已经预告将提出宪法诉愿。 当天，新全国大学生代表协议会在全国113所大学校园里贴出了抨击“完剥检调”法案的大字报。他们在大字报中批判道：“担心成为检察共和国，回归警察公安国家就是对策吗?”“伪装退党、分割会期等旨在通过法案的一系列过程都是违反已故卢武铉前总统精神的行为。”

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