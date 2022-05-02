巴菲特：“美国股市成赌场……比特币无法创造任何价值”. May. 02, 2022 07:59. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情影响，自2019年以后时隔3年再次召开面对面股东大会的“投资奇才”、美国伯克希尔•哈撒韦创始人沃伦•巴菲特（照片）强烈批评说，美国金融市场变成了短期投资盛行的赌场，华尔街金融公司正在助长投资者的投机行为。 上月30日，巴菲特在伯克希尔总部所在地美国中部内布拉斯加州奥马哈举行的股东大会上亮相，他斥责说：“华尔街正在鼓励股票交易者像对待扑克盘的筹码一样对待股票。美国金融市场实际上变成了赌场。”他给出的理由是，虽然给金融公司带来了巨大的手续费收入，但对个人投资者来说危险的购买选择权等衍生商品正在增加，并批判表示：“比起‘投资’，华尔街人在‘赌博’时赚更多的钱。他们正在收拾从资本主义餐桌掉下来的面包屑。”因此，大企业沦落为股市这一赌场的筹码。 虽然比特币等虚拟货币被编入华尔街的主流投资组合，但是对此持否定态度的现有立场也坚持了下来。他批判说：“比特币不是生产性资产”，“它无法创造出任何价值。这只不过是骗术，迷惑人们的魔术而已。”理由是，农地可以生产食材，公寓可以赚取租金，但比特币除了卖给别人之外，什么价值也创造不了。被称为巴菲特的右臂的伯克希尔副总裁查理•芒格也加入其中说：“应该避免傻乎乎的、恶的、与其他人相比，让自己看起来不好的东西，但不幸的是比特币这三种都拥有了。” 被称为“资本主义者的胡士托（著名摇滚音乐节）”的伯克希尔股东大会每年吸引数万名普通人前来听取全世界的名人、股东、巴菲特的投资建议。今年也有“华尔街皇帝”JP摩根首席执行官（CEO）杰米•戴蒙、苹果CEO蒂姆•库克、演员比尔•穆雷等约4万人参加。 巴菲特表示，自己今年第一季度（1 ~ 3月）收购了价值510亿美元（约64.26万亿韩元）以上的股票。他公开宣布收购雪佛龙、美国西方石油公司等美国能源企业的股份，并持有视频游戏企业动视暴雪9.5%的股份。但是，第一季度股票投资损失16亿美元，第一季度伯克希尔的净利润比去年同期锐减53%，仅为54亿美元。美国《华尔街日报》（WSJ）报道说：“部分股东因为令人失望的业绩，希望巴菲特退场，但他的明星力量依然存在。”

한국어