时隔566天，下周起韩国户外可摘口罩. April. 30, 2022 07:18. by 金素英记者•张关锡记者 ksy@donga.com,jks@donga.com. 从下月2日开始，不用戴口罩就可以享受登山或散步。在野外婚礼或郊游会上也可以互相面对面进行活动。这是韩国自2020年10月13日规定户外也必须佩戴口罩后，时隔566天取消。从当天开始，除了室内戴口罩和新型冠状病毒肺炎（COVID-19）确诊患者进行7天隔离外，大部分日常生活都将恢复“新冠疫情以前”的面貌。 中央灾难安全对策本部（中央灾难安全对策本部）29日表示，将从下月2日0时开始，取消户外戴口罩的规定。国务总理金富谦表示，此次决定的理由是考虑到国民对连续6周呈减少趋势的防疫状况和日常恢复的迫切愿望。 但是，即使是户外，也有需要戴口罩的例外情况。在50人以上聚集的集会、观看演出、观看体育比赛时，仍需佩戴口罩。如果这时被发现没有戴口罩，将像现在一样处以10万韩元以下的罚款。在户外婚礼或运动会等其他50人以上活动中，可以不戴口罩。 韩国政府强调，此次决定并不意味着“新冠疫情的终结”。疾病管理厅厅长郑银敬礼表示：“只是调整了罚款征收对象的范围，而并不是进行不需要在户外佩戴口罩的‘自由（free）宣言’。” 但是总统职务交接委员会立即对政府的决定表示了反对。总统职务交接委员长安哲秀当天会见记者时表示：“今天也确诊了5万人，死亡人数超过100人”，“以什么根据解除户外佩戴口罩的规定，科学依据尚不明确。”他还批评道：“难道不是想把（防疫成果的）功劳归咎于现政府？”对此，郑厅长表示：“（解除户外佩戴口罩规定的）时期和方法可能会出现意见分歧”，“没有从政治上做出判断。” 另外，政府决定，截止到5月初，目前在全国运营53处的生活治疗中心将只留下12处。从5月1日开始，新冠病毒自检套装也将恢复网上销售。

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