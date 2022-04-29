首次尹-拜会，要展现让核威胁黯然失色的“同盟力量”. April. 29, 2022 07:34. . 当选总统尹锡悦的发言人裴贤镇昨天表示，尹锡悦将于5月21日与美国总统拜登举行首次首脑会谈。美国白宫也正式宣布，拜登将于20日至24日访问韩国和日本。这是尹锡悦政府上台11天后举行的超高速首脑会谈。裴贤镇说：“两国间的全面战略同盟将会迎来进一步发展的历史性转机。” 虽然此次韩美首脑会谈以拜登总统出席“四方安全对话”峰会为契机提前举行，但从最近朝鲜核、导挑衅引发的韩半岛局势来看，可以看作是反映其紧迫性的最佳时机。拜登总统首次亚洲之行始于韩国而不是举行四方峰会的日本，也是出于这个原因。 朝鲜最近大幅降低了使用核武器的门槛，提高了对外威胁的力度。朝鲜很有可能瞄准新政府的出台和拜登总统访韩，进行第七次核试验等大型挑衅。韩美首脑应该肩并肩，通过加强延伸威慑和联合军演正常化等展示“同盟力量”，明确警告金正恩的核威胁行不通。 两国首脑之间的议题不仅限于应对朝核问题。在美中战略对抗激化、俄罗斯入侵乌克兰、新冷战对抗格局固定的情况下，作为共享民主和人权价值的自由阵营的核心轴，这是展现团结意志的机会。它将超越全球供应网合作、加强韩美日三方合作、阶段性加入“四方”，通过扩大对乌克兰的人道支援，成为进一步升级为全面战略同盟的契机。 美国对尹锡悦新政府寄予厚望。特别是希望韩国通过参与牵制中国的印度太平洋战略发挥积极作用。这与提出“全球中枢国家”的新政府的对外构想相吻合。但是，在推进过程中，还可能引发外交摩擦，因此迫切需要调整速度，实现国家利益最大化的干练的接触。如果说拜登总统是老练的外交专家，那么尹锡悦当选总统在外交方面就近乎门外汉。今后3周，要做好充分的准备。

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