有眼光的画家. April. 28, 2022 07:45. . 文森特•梵高被称为厄运天才画家。身前过着贫穷和疯狂生活的他，一生只卖了一幅画。欣然购买所有人都不理睬的梵高作品的正是比利时画家安娜•博什。博什是怎样、又是为何收集从未见过的异国无名画家的画作呢？ 博什是在比利时活动的印象主义画家。得益于富裕的父亲，她与弟弟欧仁一起悠闲地从事画家活动，收集了年轻画家的作品。她一生收集的作品有431件之多。博什还是由20名比利时激进美术家组成的“20”团体的成员。这幅肖像画是由同一团体会员特奥•范里塞尔贝赫画的。用点描法绘制的画作中，博什一手握着调色板，另一手握着毛笔凝视着远处。一眼就能看出她作为专业画家的自豪感。20人会团体在举行年度展示会时还邀请了海外作家，在1890年的展示会中，保罗•西尼亚克、保罗•塞尚、保罗•高更连同梵高在内被邀出席。包括《向日葵》在内，梵高当天共参展了6件作品，其中博什以400法郎的价格购买了《红葡萄园》。 事实上，博什的弟弟欧仁是梵高在法国阿尔勒认识的亲密朋友。姐姐通过弟弟熟悉了梵高的情况。虽然梵高的才能也受到了高度评价，但当时姐姐购买作品主要是为了想让弟弟高兴。那年夏天，梵高结束了自己的生命，因此这幅画成为梵高生前卖出的唯一作品，博什成为唯一了解梵高画价值的收藏家。 博什是一位有眼光的好画家，但生前并没有得到认可。1936年去世时，她给家中园艺师的女儿留下了140多幅作品。她的宗孙、名牌陶瓷企业“Villeroy & Boch”的董事会主席鲁伊特文•冯•博赫1968年重新购买并公开后，才作为画家重新受到关注。美术评论家

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