因立法独奏而变成一张废纸的“先进化法”，早知今日何必当初？. April. 28, 2022 07:45. . 共同民主党昨天在国会法制司法委员会上强行处理了“完剥检调”（完全剥夺检察机关调查权）立法。国民力量党在法司委全体会议之前要求组成议案调整委员会，包括退党的无党派议员闵炯培在内，共同民主党以4比2通过了这一议案。在随后举行的全体会议上，共同民主党撇开国民力量党，以起立表决的方式单独处理了“完剥检调”法案。从提交法案到通过法案只用了8分钟。共同民主党表示要立即召开全体会议，但国民力量党却表示要用无限制辩论来对抗。新政府上台在即，不雅的“狗血国会剧”再次上演。 国会先进化法是以防止多数党的立法独角戏、强化少数党作用为宗旨，朝野协商于2012年5月采用的。其核心内容是，为了深入讨论少数党所担心的争议法案的处理，成立了议案调整委员会，允许以少数党议员为中心进行限制辩论来阻挠议事。文在寅总统在担任在野党代表（党首）的2015年9月接受媒体采访时也积极评价说：“先进化法的宗旨是，通过对话和妥协实现协商一致的政治。” 但是在共同民主党处理“完剥检调”法案的过程中，这种立法宗旨完全消失。故意让闵炯培议员退党，使他成为法司委议案调整委员会表决所需的无党派议员。按照惯例，议案调整委员长由最高龄议员担任，因此让高龄的金振杓议员担任本没有任何关联的司法委职位。为了阻止单方面强行立法而引进的先进化法的核心已经消失，只剩下外壳。既然如此，当初为什么要制定这一法律呢？ 先进化法成为无用之物，国民力量党也不是没有责任。国民力量党的前身新国家党在执政党时期曾经批评“先进化法成了在野党的挡箭牌”。6年前，还把以先进化法为由不处理法案的国会议长，以侵害国会议员的立法权为由，向宪法法院提交了权限争议审判。宪法裁判所的驳回决定虽然维持了先进化法的命脉，但也给共同民主党提供了利用先进化法耍小伎俩的借口。 朝野应该对先进化法的根本宗旨有着共鸣。但是，不能一再根据当时的议席数或政治上的有利与不利来随意解释或恶意利用先进化法。照这个样子，政治文化的先进化将越来越遥远，只会持续对抗和矛盾的政治。必须遵守先进化法的宗旨，对尖锐的争议法案进行充分的深思熟虑和协商。

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