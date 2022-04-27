经济副总理人选秋庆镐：“综合房地产税和转让税等房地产税制将恢复正常”. April. 27, 2022 08:13. by 具特敎 kootg@donga.com. 经济副总理兼企划财政部长候选人秋庆镐（照片）表示，将改革综合房地产税和转让所得税等房地产税制。他还暗示，将下调最高税率为25%的法人税。 秋庆镐在5月2日举行人事听证会之前于26日向国会提交的答辩书中就房地产税制表示：“为了管理房地产市场，有必要从恢复过度利用房地产税制、稳定房地产市场等角度出发，根据税收基本原则进行改革。”不过，他还表示：“具体的房地产税制改革方案和实行时间等，将根据市场情况等决定。” 关于综合房地产税，他表示：“文在寅政府将房地产税制过度用于不符合税收基本原则的管理房地产市场的目的，”“其结果，存在单套住宅拥有者和多套住宅拥有者整体税负剧增的问题。”他还说：“将适当调整税负，让过度利用恢复正常。” 对于对多住宅拥有者重课转让税的制度，他强调：“现行的重课税制度有必要从过度的税负适当化、稳定房地产市场等角度来恢复正常。”总统职务接管委员会决定，从5月11日开始，暂时免除多住宅拥有者转让税重课一年。目前，调整对象地区的两套住宅拥有者将承受转让税基本税率（6~45%）上20个百分点，而三套住宅拥有者将接受30个百分点的重税。 此外，秋庆镐还就当选总统尹锡悦竞选公约中综合房地产税和财产税的合并问题认为：“考虑到国际事例和财产课税原则等，从中长期角度推进比较好。” 秋庆镐还计划改革文在寅政府上调的法人税课税体系。他强调：“有必要重新讨论高最高税率水平和复杂的课税区间等现行法人税课税体系。”预计将讨论降低25%的最高税率、简化现行四个阶段法人税课税标准区间的方案等。 他还预告了公共机关的改革。对于朴槿惠政府时期一度推进、文在寅政府执政后事实上已经化为乌有的公共机关成果年薪制的实施，他解释说：“有必要将目前过度的以年薪为中心的公共机关报酬体系，改革为以成果及职务为中心的报酬体系。”

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