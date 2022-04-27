欺骗希特勒的异想天开间谍战的内幕. April. 27, 2022 08:14. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 被称为战争电影名作的《1917》、《敦刻尔克》、《拯救大兵瑞恩》的背景具有战斗现场的共同点。电影《绞肉行动》（Operation Mincemeat）的气质有些与众不同。正面讲述欺骗的谍报战。在枪弹和炮弹穿梭的战场背后，为了改变战争版图，进行了安静、缜密的欺骗作战。 背景是第二次世界大战正酣的1943年英国伦敦。以英军为中心的盟军针对希特勒的德军，正在寻求扭转战局的方案。为此策划的作战就是“绞肉行动”。在流浪者的尸体上穿上战斗服，伪装成名为“威廉•马丁”的英军海军陆战队少校。策划此次行动的英军军官蒙太奎（科林•费尔斯）和科尔蒙迪利（马修•麦克迪菲恩）将威廉设定为有名叫帕姆的未婚妻，详细地创造他们最初是如何相遇等的“威廉故事”，将他装扮成真实存在的人物。 该冒牌少校的任务是从潜艇上被扔到大海后，在西班牙海岸被故意发现。他身上挂着包含盟军即将登陆希腊内容的盟军首脑部的假绝密文件和帕姆的情书的腰包。该文件经过西班牙的德国谍报员传达到希特勒手中，如果希特勒将其在战略要地西西里的兵力分散部署到希腊，盟军就可以趁机占领西西里。可以说，“威廉少校”是人体诱饵。 电影从通缉男性尸体的过程到写假想未婚妻“帕姆”的信，并让威廉携带的场面等，展现了从行动企划阶段到施行为止的欺骗作战的一切。虽然考虑到所有变数而实施了作战，但是快速地展现了意想不到的地方出现变数的场面，让观众非常焦急。 这是凭借《莎翁情史》在1999年奥斯卡金像奖上包揽最佳作品等7个部门的约翰•马登导演的新作。众所周知，“绞肉行动”是将二战版图转变为盟军优势，为引导其走向终战做出了贡献。但是导演并没有为行动的成功欢呼，而是集中精力展现没有特别兴奋的蒙太奎和科尔蒙迪利的样子。导演还淡然地展示了为行动成功而登陆西西里海岸并进攻时牺牲的盟军士兵。 影片强调，被称为历史上最伟大的欺骗作战的作战最终也只是克服某些人的牺牲取得的结果。排除悲壮感的导演素淡的导演能力非常突出。该片是一部名著战争电影，讲述战争无论谁获胜，最终都是悲剧的信息，让人反复咀嚼战争和胜利是什么。该片将于下月12日上映。

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