首尔市谋求扩大创业企业与大、中坚企业的合作. April. 27, 2022 08:15. by 李青雅记者 clearlee@donga.com. 首尔市到2024年为止，将挖掘2000家革新技术创业企业，其中一半以上与大、中坚企业进行配对（合作）。 首尔市26日表示，将推进将其他大、中坚企业等外部资源用于企业革新的经营方式“开放型创新（open innovation）”。 大、中坚企业可以抢占与有成长可能性的创业企业的合作，创业企业也可以通过与大、中小企业的合作获得成长机会。 首尔市从2019年开始以首尔创业中心等创业设施为中心，支援了42家大、中坚企业和213家创业企业之间的开放型创新，取得了100项技术合作和大企业的91亿韩元直接投资等成果。 具体来说，决定推进三大战略：△增加大、中坚企业的参与，扩大开放创新市场 △扩大机器人、金融科技、人工智能（AI）等产业间的融合机会，将成果最大化 △扩大海外增长据点。 首先，今年将与大、中坚企业组成“首尔开放创新”论坛，计划到2024年将参与企业增加到200家以上。另外，还将加强与良才现代汽车（AI•机器人）、汝矣岛新韩金融控股（FinTech）等新成长产业集群所在的大、中坚企业的技术合作（企业风险投资），并支援集群之间的合作，帮助产业间的融合。 到2024年为止，将把海外增长据点扩大到硅谷、欧洲等地，帮助其进军全球市场。目前，首尔市在越南胡志明市运营着“首尔创业中心”。

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