美国对中国实施半导体限制后，中国进口韩国产半导体占有率减少5.5%. April. 26, 2022 08:18. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 据调查，美国对中国实施半导体限制后，韩国产半导体在中国进口半导体市场上所占的比重有所减少。 全国经济家联合会25日表示，对与2018年相比，2021年中国进口半导体市场的各国占有率变化进行分析的结果显示，韩国下降了5.5个百分点。这比制裁当事者美国（下降0.3个百分点）更受影响。中国台湾（4.4个百分点）、日本（1.8个百分点）、东盟6国（0.4个百分点）的占有率比美国的限制规定前有所增加。 美国商务部在2019年4月~2020年9月分四次以中国华为、SMIC为对象，以交易限制名单的方式限制了利用美国的半导体软件、设备生产的半导体供应。 与美国制裁前的2018年相比，去年中国的半导体进口规模增加了37.2%。韩国产进口虽然增加了6.5%，但与竞争激烈的台湾产（57.4%）、日本产（34.8%）等相比，增幅较小。 中国进口韩国半导体的比重减少的决定性原因是受美国限制的影响，韩国企业中断了华为的供应。以制裁开始的2019年为基准，华为在三星电子和SK海力士的总销售额中所占的比重分别为3.2%（约7.37万亿韩元）和11.4%（约3万亿韩元）。

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