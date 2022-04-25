银行利息生意带来第一季度最大利润，没有制动装置的“贪欲金融”. April. 25, 2022 07:50. . 韩国5大金融控股公司今年第一季度的净利润首次超过了5万亿韩元。与去年同期相比，KB、新韩、韩亚、友利金融控股的净利润激增8%~32%，只有NH农协金融的净利润小幅减少。这样的好业绩是去年8月以后基准利率经过4次上调1个百分点期间，银行上调贷款利率比存款利率更多的“利息生意”的结果。 虽然有人指出银行因存贷利差而轻易赚钱，但金融圈最近的利润规模却非常罕见。这是因为随着停留在股票和房地产上的资金回到银行，在贷款财源增加的情况下，连存贷利差也暴涨，利息收入大幅增加。实际上，主要银行的6个月以下定期存款在1年内增加了55%，存贷利差幅度在短短两个月内上升了0.3个百分点。金融圈之所以获得大规模利息利润，并不是因为银行的营业能力，而是因为绝对有利的资金情况和利率结构。 与银行的“独自繁荣”不同，家庭因利息负担而弯下了腰。受“拼命投资”和“举债投资”的影响，债务像滚雪球一样越滚越大，整个家庭贷款规模达到了1862万亿韩元。如果基准利率上涨1个百分点，每户每年就要承担88万韩元的利息负担。去年以最大业绩举行奖金盛宴的银行再次热衷于利息生意，这是无视他人因上调利率而饱受痛苦的贪婪行为。 银行业是通过支付结算和信用创造功能，使资金流向国家经济的一种基础产业。政府之所以赋予银行垄断性营业权，是因为其作用与把利益最大化作为首要目标的一般企业不同。在即使卖光资产也很难偿还债务的高危家庭达到38万户的危机局面下，银行要做的事情不是利息生意，而是分担痛苦。穆迪警告韩国的家庭负债在发达国家中处于最高水平，银行应以负责任的态度予以应对。银行在透明地公开存贷利差结构的同时，还要考虑减少弱势群体的贷款本息负担的方案。

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