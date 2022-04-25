7周岁儿童从本月开始每月可获得10万韩元的儿童津贴. April. 25, 2022 07:51. by 李智云记者 easy@donga.com. 从本月开始，满7周岁的孩子也可以得到儿童津贴。根据现有的支付年龄限制（满6周岁），儿童津贴被中断的孩子将被追溯适用。 保健福利部24日表示，根据《儿童津贴法》的修改，从4月开始，儿童津贴支付年龄将扩大到7周岁。也就是说，在满8周岁之前，每月将得到10万韩元的津贴。儿童津贴将在每月25日发放到监护人的账户上。即使不另外申请延长，支付期限也会自动延长。 追溯适用对象是根据现有年龄限制而中断儿童津贴支付，但如果按照新年龄限制，可以得到今年1~3月期间的津贴的孩子。对象是2014年2月~2015年3月出生的共50.3106万名儿童。2014年2月生和2015年3月生将追溯支付10万韩元（1个月），2014年3月生和2015年2月生将追溯支付20万韩元（2个月），2014年4月生~2015年1月生将追溯支付30万韩元（3个月）。追溯部分将于25日统一发放，同样无需另行申请。但是，如果需要新申请儿童津贴或变更监护人、支付账户等，可以访问儿童居民登记地址管辖的邑、面、洞居民中心。 儿童津贴自2018年9月以收入、财产水平90%以下家庭的满5周岁以下儿童为对象首次引入后，逐年扩大了对象。现在不管家庭的收入、财产水平如何，所有人都能拿到。

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