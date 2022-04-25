尹锡悦就“完全剥夺检察机关调查权”达成协议表示：“这样不行……需要调整”. April. 25, 2022 07:51. by 張寬錫, 姜炅石 jks@donga.com,coolup@donga.com. 记者24日了解到，当选总统尹锡悦就朝野政党闪电般达成协议的、国会议长朴炳锡提出的调整检察机关调查权的调解方案表示：“这样不行，需要调整。法案审查时需要重新讨论。”去年3月，尹锡悦曾表示“完剥检调’（完全剥夺检方调查权）是‘腐败完全横行的社会’，并挂冠检察总长而去。随着尹锡悦谈到就协议方案重新进行讨论的必要性，预计这将对决定最早在28日处理相关法案的国会，也将产生不小的影响。 尹锡悦方面的核心相关人士当天表示，“考虑到国民舆论和刑事司法体系，尹锡悦认为不能这样，”“特别是6月地方选举之前，将选举犯罪和公职人员犯罪等排除在检方直接调查对象之外，对此尹锡悦具有深刻的问题意识。”此前，共同民主党院内代表朴洪根和国民力量党院内代表权性东22日就调解案达成协议，决定暂时保留检察机关6大犯罪（腐败、经济、公职人员、选举、防卫事业、大型惨案）调查权中的腐败、经济犯罪，在成立重大犯罪调查厅（简称重调厅）后，废除最后两项调查权。对此，该相关人士表示：“尹锡悦对朝野达成协议的过程并不了解，无法干预，”“在（今后进行的）法案审查过程中，有必要重新进行讨论。” 尹锡悦的亲信、法务部长候选人韩东勋23日在朝野协议中公开表示忧虑称，“如果没有经过缜密的分析和社会协商就匆忙追加立法，问题将会严重恶化，”并表示这也与尹锡悦的意愿不无关系。总统职务接管委员长安哲秀当天也指出：“政界人士不让政界人士自己接受检方对政治家的调查，这才是利害冲突。” 被称为“尹核关”（尹锡悦核心相关人士）的权性东也承诺制定对策。原先权性东在达成协议后自我评价称：“保留了（检方的）补充调查权和第二轮调查权。”但是，他当天在脸书上表示：“没能死守6大重大犯罪中剩下的选举和公职人员犯罪（的调查权），”“包括不能发挥应有的作用的高级公职人员犯罪调查处（公调处）问题在内，国民力量党准备对这一部分采取强有力的对策。”由此，在本周初举行的国会法制司法委员会上，朝野有可能就刑事诉讼法、检察厅法修正案再次展开激烈竞争。

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