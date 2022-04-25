“准备好开派对了吗”，点燃科切拉音乐节的aespa组合. April. 25, 2022 07:52. by 林熙允记者 imi@donga.com. “大家好！我们是aespa。我们准备好开派对了，大家准备好了吗？” 23日（当地时间），在美国加利福尼亚州印第奥举行的“科切拉谷音乐艺术节”（以下简称科切拉音乐节）的主舞台上，韩国4人女子组合aespa站了出来。用英语打招呼的成员们通过去年发表的《aenergy》打响了头炮。 科切拉是北美最大的户外大众音乐节，每年吸引20多万人前来观看。此次是韩国组合首次正式受邀参加这里最大的舞台—主舞台。早前的16日韩国歌手CL出演该舞台时，2NE1成员们时隔6年多再次聚在一起演唱了《我最红》，但也只是一种“惊喜嘉宾”形式。aespa去年发表的首张迷你专辑《Savage》进入了Billboard专辑排行榜的前20位。 aespa在当天的舞台上演唱了《Black Mamba》、《Savage》、《Next Level》等5首歌曲。特别是首次推出未发表的新曲《Life's Too Short》，获得了喝彩。集结的数万名观众一致举起手机相机，在新曲舞台上，随着aespa的引导，双手随着节奏左右摇摆，场面非常壮观。成员们表示：“这是我们在科切拉音乐节的初舞台。能够在这么多的观众面前演出，真是太幸福了。” 始于1999年的科切拉音乐节是每年4月约有200个音乐团队参与，将沙漠气候的平原打造成“音乐绿洲”的超大型庆典。今年aespa和CL作为亚裔美国唱片公司“88 Rising”的联合舞台演出阵容之一站在了舞台上。尹美莱和B.B也装点了舞台。 韩国歌手中2011年电子音乐二人组EE（李允贞、李贤俊）首次出演科切拉音乐节。2016年Epik High组合受到了邀请。随着韩国歌手们进军世界庆典文化的象征—科切拉的主舞台，K-POP在演出市场的地位也将更加稳固。 截止到韩国时间25日下午，科切拉音乐节将在YouTube官方频道转播主要演出。今年，哈里•斯泰尔斯、比莉•艾利什、Swedish House Mafia、“盆栽哥”The Weekend等将登台献艺，点燃庆典。aespa的舞台在全世界进行现场转播。

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