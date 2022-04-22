调查研究显示“新冠感染后遗症也出现在脑、心脏、肾脏”. April. 22, 2022 07:37. by 李智允记者、赵建熙记者 asap@donga.com、becom@donga.com. 据调查，与新冠感染的后遗症主要集中在肺部的传统观念不同，脑、心脏、肾脏等人体大部分器官也都出现了疾病，还有引起脱发等现象。 国民健康保险一山医院肾脏内科教授张泰益（音）研究团队21日公布了上述内容的“新冠病毒感染后遗症研究”结果。此次研究对新冠确诊患者、流感患者、非感染者各43976名，总共13.1928万人进行了比较分析。新冠确诊患者方面，对2020年感染者中20岁以上的成年人进行了全员调查（死亡者除外）。 研究结果表明，新冠感染3个月后出现的后遗症种类共达61种。与非感染者相比，新冠确诊患者发生嗅觉障碍的危险增加了7.9倍，包括支气管扩张症（3.6倍）、肺炎（3.6倍）、肌肉无力重症（3.5倍）、脱发（3.4倍）等，多种后遗症的发生危险也剧增。 大部分后遗症发生在新冠确诊后的3个月内。特别是，每10名新冠确诊患者中就有4人（占整体的39.9%）在感染后3个月内因新发生的疾病去过医院。张泰益表示：“如果感染后3个月内出现新的疾病，有必要确认是否是新冠后遗症。” 也有人指出，今后有必要对新冠后遗症进行进一步的研究。研究团队补充说：“根据新冠病毒变异情况，后遗症可能会有所不同，因此需要进一步研究。”研究团队分析的2020年是韩国国内德尔塔变异毒株和奥密克戎变异毒株成为新冠病毒优势种之前的时间。目前，奥密克戎变异亚种“BA.2”是韩国优势品种。 此外，专家们预测，今后新冠确诊患者的规模将缓慢减少。建国大学数学系教授郑恩玉（音）20日通过国家水利科学研究所的《新冠流行预测》报告预测，如果这种趋势持续下去，韩国每天的确诊患者将在5月4日和5月18日分别减少到65571人和35365人。据统计，以21日零时为准，单日新增新冠确诊患者为90867人。

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