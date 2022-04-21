修整击球的世界第一高真荣：“将在父母面前展现长打秀”. April. 21, 2022 08:04. by 姜泓求 windup@donga.com. 克服低迷状态，重新站上发球区（Tee box）。女子高尔夫世界排名第一的高真荣（27岁•索莱尔•照片）将参加21日（当地时间）在美国加利福尼亚州洛杉矶威尔希尔乡村俱乐部（WilshireCountryClub•71杆）开幕的美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛DIO Implant洛杉矶公开赛（总奖金150万美元•约18.5亿韩元）。本月初，高真荣在参加本赛季首场大满贯赛事雪佛龙锦标赛后，跳过上周的乐天锦标赛，休息了2周时间。 加上上个月的JTBC精英赛，高真荣在最近6个大赛中4次夺冠，但这样的她在雪佛龙锦标赛上停住了脚步。她在第1轮比赛中打出高于标准杆2杆的成绩，连续低于标准杆的成绩在34轮被中断。最终，高真荣以平标准杆288杆的成绩并列排名第53位。这是自去年7月依云锦标赛并列第60位以后的最低排名。 高真荣在20日举行的正式记者会上说：“在雪佛龙锦标赛上，球的飞行距离并不远”，“通过练习下挥杆，可以刨开地面，获得力量。现在好多了。”本赛季高真荣的平均开球飞行距离为253码（约231米），比去年的258码（约236米）略有减少。平时作为幸运符的父母来看这周比赛，因此决心要展现良好的竞技水平。高真荣在该大赛首次举行的2018年获得了并列第二名。除高真荣外，朴仁妃（34岁•KB金融集团）、金世煐（29岁•美迪惠尔）等21名韩国选手也将参加此次大赛。 同一天，韩国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛上，耐克森•圣纳恩大师赛2022（总奖金8亿韩元）将在庆南金海伽倻乡村俱乐部（72杆）举行。在2013年开始举行的该比赛上，不仅没有获得大赛两连冠，而且也没有获得两届以上冠军的选手。卫冕冠军、上赛季大奖•奖金王得主朴敏智（24岁•NH投资证券）将挑战本赛季首场胜利和大赛首次两连冠。

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