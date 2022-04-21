朝野地方选举公推矛盾不断……不把民心放在眼里吗?. April. 21, 2022 08:04. . 围绕6月1日地方选举公推的矛盾和杂音不断。无论是国民力量党还是共同民主党，并没有什么不同。连日来，围绕排除特定人选的公推问题，双方争执不下。当事人因为连竞选机会都没有而反弹的事情也随处可见。战略公推和竞选标准是随意的。同时，也看不到参加地方选举的蓝图。党内主导权由谁掌握的斗争日益突出。 共同民主党内最终爆发了围绕首尔市长候选人公推的矛盾。起因是战略公推管理委员会以“大选失败”责任等理由，决定将前代表宋永吉排除在公推之外。宋永吉反驳道：“这是反对李在明前候选人回归政治的先发打击。”有人指出，这与将前秘书室长亲文卢英敏公推为忠北知事候选人，适用了不同的尺度。战略公推管理委员会方面反驳称，“谈论派系公推是侮辱”。说是首先排除竞争力低、副作用大的候选人群的决定，但实际上已经进入了派系内战。 而在国民力量党，随着与当选总统尹锡悦关系密切的人士在京畿、忠南等地参加竞选，“尹心”争议不断。在江原，虽然有竞争者，但以令人难以释然的理由将其淘汰，大选时负责尹锡悦电视讨论战略的前KBS主播被单数公推后又被推翻。这是因为起初没有原则地进行了公推。在蔚山，被排除在3名竞选候选人之外的前任市长以“公推垄断”为由，宣布以无党派身份参选等，到处都出现了公推杂音。 公推虽然是“他们之间的联赛”，但并不是他们可以随心所欲的。因为是在用国民税金支付庞大的政党补贴和选举补贴。这就是必须经过公正透明的程序的原因。2016年国会议会选举当时，新国家党曾因象征“手持玉玺满天飞”的公推风波而获得惨败的成绩单。公推过程本身非常重要。地方选举的舆论与大选结果无关，可能会呈现完全不同的局面。根据哪个政党公正地推荐候选人、提出地方发展蓝图，又一次民心的审判正在等待。

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