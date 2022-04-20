美国国务院把韩国旅游警报从“最高四级”降至“最低一级”. April. 20, 2022 07:53. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国接连降低了为防止新冠疫情的扩散而对韩国等地适用的旅行警报。 美国国务院当地时间18日通过网站发布公告称，对韩国的旅游警报从原来的最高级别四级大幅下调至最低级别一级。国务院的旅行等级分为最低的一级“一般性事前注意”和二级“强化的事前注意”、三级“重新考虑旅行”、四级“禁止旅行”等，共四个阶段。随着奥密克戎变异病毒扩散，韩国直到最近还维持四级。国务院虽然没有说明大幅降低韩国旅游警报的原因，但上周曾宣布，将大幅减少现有的四级警报国家，在世界各国中只有10%左右是四级警报国家。 美国疾病控制预防中心也把包括韩国在内的90个国家的旅游警报从最高等级的四级下调到了三级。该疾控中心在劝告不要赴相关国家旅行时，会适用最高级别的四级。三级警报下，如果不接种疫苗，尽量不要去旅行。当天警报下降至三级的国家包括韩国、英国、法国、日本、澳大利亚、意大利、西班牙、俄罗斯等。 据分析，旅游警报之所以大幅放宽，是因为在世界主要国家普及了疫苗，而且在美国形成了把戴口罩或海外旅行等防疫相关决定交给个人医生的氛围。航空业界也认为当局的“禁止旅行”劝告过度抑制了旅游需求，要求放宽警报。

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