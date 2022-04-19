大选后江南-瑞草公寓一半以“新高价”进行交易. April. 19, 2022 07:55. by 郑瑞英记者 cero@donga.com. 据调查，大选后进行的首尔江南、瑞草区公寓交易中，有一半交易价格超过了最高价。相反，以首尔整体为基准，10件公寓买卖交易中有7件以低于之前最高价的价格进行交易，因此“向江南倾斜”的现象正在加强。 18日，据共同民主党议员金会载办公室从韩国房地产院收到的资料显示，从大选第二天3月10日到4月12日进行的瑞草区公寓买卖交易23件中，有12件是高于之前最高价的交易。江南区36件中有17件（高于此前最高价交易），占47.2%。 实际上，首尔江南地区陆续出现了比之前交易价格上涨10亿韩元以上的交易。其中，上月交易的江南区三成洞赫伦别墅2专用面积218平方米以50亿韩元售出，比之前上涨了16亿韩元。上个月瑞草区Acro River Park专用130平方米也以63亿韩元成交，比之前最高价上涨了12亿韩元。 相反，同期首尔全体公寓交易的640件中，超过之前最高价的交易只有204件（31.9%），与江南地区多少有些不同。据分析，由于价格上涨疲劳感和贷款限制等原因，以首尔外围中低价公寓为主的下跌交易增多。 据韩国房地产院一周公寓价格动向显示，这期间（3月第一周~4月第二周）首尔全体公寓交易价格下降了0.05%，而首尔瑞草、江南、松坡、江东区所在的东南地区价格反而上涨了0.04%。 这种趋势可能是由首尔外围的中低价公寓引领的。大选之后的3月9日到18日，国土部实际交易价格公开系统登记的1087件首尔公寓交易中，占42.5%的462件交易金额在6亿韩元以下。这比去年同期的33.6%高出10个百分点左右。

한국어