交接委员会的首次组阁人事检验，到底看的是什么？. April. 18, 2022 08:01. . 被质疑子女被录入医科大学及儿子兵役特惠的保健福利部长候选人郑浩英（音，下同）17日召开记者会，主张“没有利用地位进行任何不当行为”，但疑惑仍未平息。教育部长候选人金仁哲在担任大学校长时对所谓的“金汤匙”学生进行全面调查的事实引起了争议。总理候选人韩德洙等19名国务委员候选人中的6人和秘书室长内定者金大棋曾担任过大企业和金融公司的社外理事，人们担心有可能出现利害冲突。 是否事前对候选人进行了充分的人事检验还是个疑问。郑浩英人在被提名部长候选人前一天向交接委员会提交了检验同意书，引发了不实检验的争议。据频道A报道，郑浩英在提名前两天晚上接到了交接委员会的联系，第二天提交了检验同意书。尹锡悦在星期天10日公开了部长候选人。仅周六一天，实际上对候选人提交的资料进行客观检验或声誉查询的时间远远不够。从常识上看，尹锡悦政府首任国务委员候选人和总统室官员内定者中，很难认为只有郑浩英经过了这种不实的程序。 交接委员由受派遣的有过人事检验经验的检察人员、警察、国税厅有关人士组成了人事检验组，曾自信地表示，与5年来一直因检验不到位而引起争议的文在寅政府相比，准备了更为具体的验证同意书。交接委员会自己表示，由于总统职务交接委员会法的修改，从此次交接委员会开始，可以阅览现政府的人事记录和人事管理系统，在检验郑浩英时还利用了朴槿惠、文在寅政府的检验资料。检验环境进一步好转，但检验工作却出现漏洞，难道不是因为符合当选总统的意愿，只是装出进行了检验的样子？ 对于围绕“40年知己”郑浩英的争议，尹锡悦表示“是不是应该有明确的负面事实”，言语之中似乎提出了落选指导方针。公职候选人的落马，并不是根据刑事法庭等犯罪与否来决定的。国会人事听证会制度出台后，国民对高层公职者的眼光越来越苛刻。以公正和常识为先导的尹锡悦政府接任委员会应该考虑国民的眼光，进一步提高检验标准，通过彻底的系统检验、选出公职候选人。

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