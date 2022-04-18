完全享受小喜悦的方法. April. 18, 2022 08:01. . “巨大的喜悦就像结婚或孩子一样，在人生的大海中支撑生活，但这里面有危险和看不见的洋流。正因如此，也需要小小的喜悦。就像布拉德里斯的亲切的店员和了解我的咖啡取向的唐恩都乐的女服务员一样。生活真的很难。”—出自伊丽莎白•斯特鲁特《奥丽芙•基特里奇》中 不久前整理书架时，我重新读了收录在这本书上的短篇小说。题目是《小小的喜悦》。在干净的文章上画了好几道浅浅的线。每当读伊丽莎白•斯特鲁特的小说时，都会遇到新的文章。我喜欢私人的、普遍的文章，那些文章在我拥有的书中在《奥丽芙•基特里奇》中是最多的。 誊抄文章时想起了“小确幸”这个词。微小而确实的幸福。喜欢用这句话的人会不会把这位作家的文章反映到生活中呢？如果跟随在小说中过着平凡而又不平凡生活的奥丽芙这个人物，就会觉得完全享受喜悦也需要内功。小小的喜悦是安全的，但很安静。有时因为太琐碎了，所以需要像巨大的喜悦所要求的忍耐一样苛刻的关注。就像读书时划下划线、折纸边一样，也许每天都要在不同形状的乐趣上做特别的标记。在接到电话后挑选文章、整理简短的稿件内容时，记录下了我为了不错过而努力的小喜悦。感受到寒气的时候，恰好爬上膝盖的猫咪们，用亲自磨碎的柠檬制成的柠檬水的清凉感，在新搬来的家门前的游乐场里发现的干净的单杠，两个秋千…最近我想抓住的是这样小而安稳的场面。反正难得找上门来的巨大的喜悦是不会被遗忘的。

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