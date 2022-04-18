“Pachinko是对嘴上说不公平但依旧玩乐的人生的隐喻”. April. 18, 2022 08:01. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “弹子球游戏（Pachinko•柏青哥）是对生活的隐喻。虽然大部分人嘴上说它不公平，但不管怎样都要玩游戏。” 最近因苹果TV电视剧大卖而在国内书店成为畅销书的原著小说《Pachinko》（2018年）的李珉真作家（54岁•照片）17日在接受东亚日报书面采访时做出了上述表示。《Pachinko》上月25日在苹果电视台公开同名电视剧后，在海外网上书店亚马逊的畅销书排行榜上排名上升到了第70位。在国内，第1、2卷在教保文库综合畅销书排行榜上更是占据了第1、2位。 “19岁的时候，我第一次想到写《Pachinko》，但30年后才出版这本书。刚开始出书的时候，根本没想到会有人气。我只想讲一个社会、历史上正确、有阅读价值的好故事。” 李珉真1968年出生于首尔，7岁时移民美国纽约，是旅美侨胞1.5代。她的这种经历对写以釜山、日本大阪、美国纽约为背景的小说产生了影响。她说：“小说《Pachinko》是关于20世纪韩国历史上重要的在日侨胞的故事”，“在日侨胞与生活在韩半岛的韩国人或韩裔美国人有着不同的独特经验。”也就是说，光复后在日本生活的旅日侨胞遭受了严重的歧视。 对于电视剧化之后小说大受欢迎的原因，她表示：“我没有专门为了市场而写文章，只是为读者写文章而已”，“我想以政治、历史、宗教、家庭等多种素材写小说。”关于作品计划，她表示：“正在写包含在美韩国侨胞教育热的个人第三部长篇小说《美国学院（American Hagwon）》。”

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