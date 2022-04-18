泽连斯基：“担心俄罗斯使用核武器……应把俄指定为支持恐怖主义国家”. April. 18, 2022 08:02. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 乌克兰总统泽连斯基发出俄罗斯有可能使用核武器的警告，要求美国将俄罗斯指定为支持恐怖主义国家。 泽连斯基15日对美国有线电视新闻网（CNN）表示：“俄罗斯有可能使用核武器的情报可能是事实，”“不仅是我，全世界所有国家都应该担心。”此前，美国中央情报局局长威廉·伯恩斯14日表示：“ 考虑到普京和他的军队所经历的挫折和紧迫感，没有人可以轻视使用战术核武器或低威力核武器的威胁。”俄罗斯总统普京在入侵乌克兰后，指示核武器部队进入特殊战斗任务状态，并批准官员们提出使用核武器的可能性等，不断进行着核威胁。 据《华盛顿邮报》15日报道，泽连斯基在与美国总统拜登的通话中要求将俄罗斯指认为支持恐怖主义国家。《华盛顿邮报》报道说：“对此，拜登总统表示将研究加强对俄罗斯施压的各种方法。” 美国将朝鲜、古巴、伊朗、叙利亚等4个国家指认为支持恐怖主义的国家。如果俄罗斯成为支恐国，与俄罗斯进行交易的个人及国家也将受到制裁，出口也将受到限制。一名前国务院官员指出：“将俄罗斯列入支持恐怖主义国家名单是经济上的核选项”，可能会对与其他国家的关系产生负面影响。 据英国《卫报》等媒体16日报道，俄罗斯禁止承诺向乌克兰提供120辆装甲车和反舰导弹援助的英国首相约翰逊进入俄罗斯。德国将向乌克兰提供10亿欧元（约1.3万亿韩元）的军事援助。

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