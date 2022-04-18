下任检察总长，朴赞浩、李元锡、赵尚俊等人被认为是有望人选. April. 18, 2022 08:02. by 全宙荣记者、古都艺记者 aimhigh@donga.com,yea@donga.com. 随着检察总长金浯洙17日提交辞呈，预计当选总统尹锡悦方面将加快遴选下任检察总长候选人的速度。据悉，一旦金浯洙辞职落定，尹锡悦将正式与法务部长候选人韩东勋讨论继任者。 尹锡悦方面此前已经做出内部结论，不会提及下任检察总长人选。尹锡悦方面的核心相关人士解释说：“当选总统尹锡悦本人在文在寅政权的压迫下，没有完成（两年）任期就出来了，”“如果尹锡悦提及下届候选人群，这本身就可能被认为是对金浯洙总长的辞职压力。” 但在现任检察总长提交辞呈后，情况发生了变化。在5月10日就任之前内定总长候选人也没有问题。据悉，当初尹锡悦方面选定韩东勋为法务部长时，还筛选了检察总长候选人群。 尹锡悦方面的核心相关人士表示：“尹锡悦本人对检方非常了解，所以会有作为检察总长考虑的人物，”“最后将与韩东勋进行讨论后做出最终结论。”根据检察厅法，法务部长接受检察总长候选人推荐委员会的推荐，向总统提交总长人选。 检察机关内外观察人士认为，与韩东勋（司法研修院第27期）的期数差距不大、具有丰富特别调查经验的人士将成为下任检察总长的候选人。现任检察干部中，总管“青瓦台介入蔚山市长选举”疑惑事件的光州地方检察厅检察长朴赞浩（研修院第26期）和负责调查“干预国政事件”的济州地方检察厅检察长李元锡（研修院第27期）被认为是有力人选。 曾担任首尔高等检察厅次长检察官的赵相俊律师（音）（研修院第26期）也被认为是检察总长人选。据悉，赵相俊在2019~2020年作为大检察厅刑事部长辅佐了当时任检察总长的尹锡悦，在尹锡悦担任总统候选人时期也从侧面支援了尹锡悦。赵相俊和韩东勋曾在法务部、大检察厅、首尔中央地方检察院等部门多次一起工作，有过合作经验。

한국어