主要国家物价创数十年来最高值……加拿大和新西兰接连采取“大踏步”. April. 15, 2022 07:57. by 金聖模 mo@donga.com. 世界主要国家为了应对高物价，也纷纷采取“大踏步”（把基准利率上调0.5个百分点）。据外媒报道，加拿大中央银行当地时间13日把基准利率上调0.5%。这是加拿大自2000年5月以来时隔22年再次大踏步。新西兰也在前一天进行了22年来首次大踏步。美国中央银行联邦储备制度上个月将基准利率上调0.25个百分点，预计下个月将再次上调0.5个百分点。 上个月主要国家的物价同比上涨率达到了数十年来的最高值。美国以8.5%创下41年来的最高值，英国以7%创下30年来新高，德国以7.3%创下40年来新高，法国和西班牙分别为4.5%和9.8%，创下37年来新高。加拿大和新西兰也分别创下了31年和32年来的最高值。 这是因为在新冠疫情期间，各国为了刺激经济大量投放资金，再加上全球供应网瓶颈现象和乌克兰战争导致的原材料价格上涨、大流行以后消费增加等，导致通货膨胀。 能源和粮食主要依靠进口的新兴国家更为严重。阿根廷上月物价上涨率达到55.1%，首都布宜诺斯艾利斯数千名市民13日举行了示威。土耳其的物价上涨率为61%。斯里兰卡12日宣布不履行债务。

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