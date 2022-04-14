没有基础疾病的60岁以上人群，从今天开始接种第四次疫苗. April. 14, 2022 08:01. by 柳根亨 noel@donga.com. 从14日起，将正式对60岁以上高龄人群进行新冠疫苗第四次接种。原本只针对疗养医院患者进行的第四次接种将扩大到全体老人。 从14日起，1223万名60岁以上高龄人群可以利用剩余疫苗进行第四次接种。第三次接种后过了120天就可以接种。通过Naver、Kakaotalk当天预约后即可接种。可以确定接种时间及场所的一般接种，在18日提前预约后，从25日起可以接种。 防疫当局计划于15日宣布放宽保持社交距离的方案。目前正在讨论全面解除餐馆、咖啡厅等营业时间限制（晚上12点）和私人聚会人员限制（10人）的方案。不过，预计此次宣布的内容中不会包括解除室外义务性戴口罩的要求。

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