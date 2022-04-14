坠落者的翅膀. April. 14, 2022 08:02. . 伊卡洛斯是希腊神话中的雅典发明家代达罗斯的儿子。他携带一对用蜜蜡和羽毛制成的翅膀，飞到太阳附近时坠落了。虽然伊卡洛斯因违背常理的过度欲望而悲惨地死去，但他的故事给后人带来了很多文学家和美术家的灵感。 出生于俄罗斯的法国画家马克•夏加尔也以伊卡洛斯为主题画了画。伊卡洛斯身体被折断，正在从天上坠落。肯定会像血一样掉到红色的地板上。画中可以看到太阳变黑了，画面下面的村庄里处于失重状态，动物和人们都浮在空中。不知是欢呼还是帮助他，几个人把手伸向了坠落的伊卡洛斯，有些人似乎对他的不幸漠不关心，并不在意。 据神话介绍，代达罗斯和儿子一起被冤枉地困在克里特岛的迷宫中，于是他计划制造翅膀飞上天空逃生。父亲给儿子装上翅膀，并嘱咐说：“蜜蜡会融化，千万不要靠近太阳。”父亲先飞，儿子后飞。当成功逃脱后，伊卡洛斯无视父亲的警告，飞得更高时，由于蜡在太阳下融化，翅膀掉落而坠落。违背自然规律的欲望代价太严酷了。夏加尔用不同的观点来解释这个神话。为了飞向太阳，需要完全的自我动力，但伊卡洛斯没有足够的力量和智慧，所以最终只能坠入大海。 夏加尔在他88岁的时候画了这幅画。在人生的晚年，画家可能想通过伊卡洛斯的神话重温世道，反省自己的生活。这幅画中包含了人们对自由的强烈渴望、想要飞得更高、想要违背常理达成目标的过分欲望、我们对待他人的痛苦或不幸的态度等。美术评论家

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