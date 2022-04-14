郑宝拉《被诅咒的兔子》在美国-加拿大等16个国家出版. April. 14, 2022 08:03. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 郑宝拉作家（46岁）的短篇小说集《被诅咒的兔子（Cursed Bunny）》将在美国、加拿大等16个国家出版。翻译家许正范（41岁•安东-许）用英语翻译的该作品入围了与诺贝尔文学奖、法国龚古尔奖一起被选为世界三大文学奖的英国布克奖国际部门最终候选名单。 负责国内作品海外版权合同的“绿皮书”代理代表金时亨（音）13日表示：“《被诅咒的兔子》版权已出售给北美大型出版集团阿歇特图书集团（Hachette Book Group）下属的Algonquin出版社。”针对美国和加拿大出版市场的此次版权合同包括纸质书籍、电子书、有声读物。合同保证金为3万美元（约3680万韩元），是英国定金的10倍左右。美国大型出版社哈珀-柯林斯（Harper Collins）和企鹅兰登书屋（Penguin Random House）也参加了此次北美市场版权投标。 《被诅咒的兔子》在上月11日获得布克奖第一轮提名之前，版权已销往英国、中国、西班牙、印度尼西亚、土耳其、波兰、日本等7个国家。而从进入第1次候选名单到最近为止，又与美国、加拿大、巴西、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、越南、沙特阿拉伯、意大利、德国等共9个国家签订了版权合同。 总部设在美国纽约的阿歇特图书集团是每年出版1600册以上书籍的大型出版流通公司。李民镇作家的长篇小说《弹珠房》也由该集团系列出版社出版。

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