“为了乌克兰…”约翰•列侬的儿子首次献唱《Imagine》. April. 13, 2022 08:05. by 李彩完记者 chaewani@donga.com. 约翰•列侬的儿子朱利安•列侬(59岁)支持乌克兰,并演唱了父亲的代表曲《Imagine》。9日(当地时间),朱利安在自己的YouTube账号上公开了在充满蜡烛的房间里弹着吉他演唱《Imagine》的视频。披头士乐队成员约翰•列侬为祈愿人类和平与和谐而作词作曲的《Imagine》被认为是代表性的反战歌曲。 朱利安说:“此前我一直忍着不去唱越南战争时(父亲)创作的这首歌”,“我想如果我唱《Imagine》,会不会在(世界的)末日才唱呢。”但是为了向世界传达乌克兰战争的悲剧,朱利安首次演唱了这首歌。朱利安说:“乌克兰战争是不可想象的悲剧”,“作为人类和艺术家,我感到应该以我最有影响力的方式应对。” 他说:“《Imagine》的歌词反映了我们祈愿全世界和平的心声”,“因为在听这首歌的时候,我们也会向爱与和谐成为现实的空间移动。” 该视频是非营利机构“世界公民(Global Citizen)”为支持和支援乌克兰而发起的“支持乌克兰(Stand Up for Ukraine)”募捐活动之一。

