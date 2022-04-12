被一个人毁掉的伯尔登战役. April. 12, 2022 08:26. . 1916年3月21日早晨，1200门德军大炮一齐开火。一直持续到下午4点的炮击，掀翻了伯尔登的要塞、战壕、法军炮台和铁路。第一次世界大战时就有了420毫米、380毫米的大炮。德军准备了一周所需的250万发炮弹。 比可怕的火力更可怕的是德军的可怕的计划和准备性。伯尔登的炮击战术比英法联军在4个月后展开的索姆战役中使用的炮击战术更加精巧、更具破坏性、更为先进性。 德军根据大炮的性能和射程准确地分配了任务。重炮打击战壕和士兵，射程长、可速射的野战炮攻击法军的炮台和后勤线。第一次炮击结束后，用迫击炮再次敲击防御一线的法国军队，野战炮则向一线后方开始弹幕炮击，攻击奔向一线的增援部队。 敌人的防线一旦退后，立即将炮台向前移动，进行连续的炮击支援。此时，为了避免法军可能采取的对应炮击，在没有混乱的情况下迅速移动，炮台相互间进行支援炮击。 虽然不是所有方面都很突出，但在第一次、第二次世界大战中，无论是在战术上还是组织力上都具有先驱性、卓越的军队是德国军队。不仅是施利芬计划、闪电战等革新性战术，德军在把从之前的战斗中吸取的教训立即应用到下一次战斗的应用和改良能力上，也始终领先。举个简单的例子来说，在索姆战役中，英法联军完全没有采用德国军队在贝尔登展示的改良战术。在什么地方发生这种差异，是所有军事研究者都需要深思的问题。 但是，即使拥有这种差别性能力，德军在伯尔登也惨遭失败。决定性的原因是参谋总长埃里希·冯·帕尔肯海因。绝对不合格的他之所以成为参谋总长，全靠威廉二世的宠爱。伯尔登战役是只因一名不合适者而全部被毁的证据。过去数十年间，没有一个政权能够顺利结束。为什么呢？ 历史学家

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