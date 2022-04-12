企业也在恢复日常……三星电子恢复出差，现代重工业减少居家工作. April. 12, 2022 08:27. by 宋忠贤记者、全南赫记者 balgun@donga.com,forward@donga.com. 曾经因新冠疫情扩散而采取限制国内外出差等措施的企业，随着政府放宽保持社交距离的动向，开始阶段性地恢复日常。 据财界11日透露，三星电子向公司内部公布了放宽防疫方针，内容包括从当天起部分恢复此前禁止的面对面会议、集体教育、出差等。公司再次允许国内外出差，在299人以内举办活动。聚餐允许在10名以内由任职单位主管，并重新运营业务用班车和直升机。但是考虑到新冠病毒变异和再扩散的可能性，公司决定必须戴口罩。同时，公司还将维持居家办公比率最高可达50%的方针。 现代重工业集团也从当天起，以蔚山现代重工业总部的白领职员为对象，下达了居家工作比率从现有的50%根据各部门的情况灵活下调的方针。但是，在奥密克戎扩散趋势减弱之前，会议和教育的人数将暂时分别限制30名和50名以下。现代重工业集团相关人士表示：“根据政府为恢复日常生活而更改保持社交距离的方针，计划从非首都圈地区开始放宽在家办公比率。” 其他企业也正陆续恢复正常生活。Naver也在11日放宽了部分上班规定。之前到公司上下班需要单位负责人的批准。虽然远程办公体制将维持到6月底，但即使没有得到上司的许可，也可以根据个人意愿决定是否到单位上下班。 也有企业从本月初开始实施放宽方针。 Celltrion从本月初开始，部门间的面对面会议人数从6人以内增加到了10人以内。公司内部休息空间的使用也是以保持距离为前提允许的。4人以内可以使用外部餐厅，还允许到国内外旅行和出差。维持公司内部人员30%的循环式在家办公的现行制度。浦项制铁从本月1日开始中断了在首尔地区实施的居家办公，现代汽车和起亚汽车也部分允许了国内外出差、教育、会议。

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