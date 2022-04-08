医院里90天，出国时40天……确诊后新冠免检的时间各不相同. April. 08, 2022 07:53. by 刘彩燕记者、李胜宇记者 ycy@donga.com,suwoong2@donga.com. 对新冠康复者免予基因扩增（PCR）检查或快速抗原检查的时间，根据海外旅行、上学、出入医院等不同情况而有所不同，因此到处都出现了混乱。 防疫当局认为，确诊后最多3个月内，因死亡（惰性）病毒，痊愈者有可能被诊断为PCR检查阳性。康复者在解除隔离时不另行实施PCR检查，也是因为这个原因。 但是，对于康复者，在多大程度上免予检查，每个机构都不一样。这是因为防疫当局没有统一标准。现行防疫方针规定，出国时，以出国日为准，仅限于10~40天前被确诊的新冠感染康复者，提交解除隔离确认书，而不是PCR阴性证明。 相反，学生们使用的教育部自我诊断应用程序（APP）规定：“康复者从确诊之日起45天内不实施快速抗原检查。”45天后，像其他学生一样，建议每周进行两次自我检查。 3月14日感染新冠病毒后痊愈的李某（28岁）说：“本来计划去海外旅行，但觉得准备阴性证明会很麻烦，所以提前了旅行日程，”“学校看了45天免检的新闻，因为时间不同，差点儿错过了日程。” 出入医院等地的规定又不一样。首尔某大学医院在新冠康复的监护人从解除隔离之日起3个月内不进行追加检查。上个月曾确诊新冠感染的金某（26岁）说：“保健所和地方自治团体也没有告知在什么情况下免检到什么时候。” 防疫当局认为，从最初确诊之日起90天后重新检测新冠病毒的情况和最初确诊日以后45~89天内重新检测的人中出现症状或与确诊患者接触的情况属于再次感染。但防疫当局同时还表示，“从确诊之日起45~80天的情况，再次感染的可能性很小”，加重了混乱。 高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱（音）表示：“因为没有明确的指导方针，每个机构的标准都不同，”“根据最近的研究结果，确诊25天后也有可能再次感染。有必要以康复者统计为基础，制定新的统一标准。”

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