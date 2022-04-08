在朝鲜挑衅威胁中，尹锡悦造访“韩美同盟的心脏”. April. 08, 2022 07:53. by 朴勋相记者、赵雅拉记者 tigermask@donga.com,likeit@donga.com. 韩国当选总统尹锡悦7日访问京畿道平泽驻韩美军总部基地汉弗莱斯军营时表示：“在朝鲜发射洲际导弹等围绕韩半岛的国际形势非常严峻的情况下，再怎样强调基于韩美军事同盟和联合防卫态势的强大遏制力都不为过。”在政权更迭时期，朝鲜的洲际导弹挑衅、核试验征兆等韩半岛危机达到高潮的情况下，尹锡悦再次强调了韩美同盟的牢固性。这是尹锡悦当选总统后首次访问驻韩美军基地。 尹锡悦当天上午访问汉弗莱斯军营，检查韩美联合防卫态势，并与驻韩美军司令拉卡梅拉、副司令金承谦就韩半岛安保状况交换了意见。据尹锡悦发言人裴贤镇透露，尹锡悦在会面时表示：“将进一步提高韩美同盟的凝聚力，加强对朝鲜核、导弹威胁的遏制和应对态势。”尹锡悦还强调：“作为当选总统首次访问的部队是韩美军事同盟的心脏地带汉弗莱斯军营。”尹锡悦在留言簿上写道：“平泽是坚实的韩美同盟的象征。” 大选期间一直强调加强韩美同盟的尹锡悦还向驻韩美军方面表示了感谢。尹锡悦表示：“今天我们享受的大韩民国自由和繁荣，是因为有无数前辈战友的献身和牺牲才有可能实现。”对此，拉卡梅拉回答称，“我认为，不能为韩半岛稳定尽到作用，就是玩忽职守”，并强调了“韩美间铁桶同盟”的重要性。据悉，尹锡悦在拉卡梅拉的要求下，在座谈会结束后单独进行了20分钟的面谈。 分析认为，尹锡悦的这种安保行动，是因为认为朝鲜的挑衅已经达到了危险程度。美国国务院朝鲜事务特别代表金圣当地时间6日表示，朝鲜有可能在15日金日成生日之际进行核试验。金圣说：“我们担心朝鲜15日采取挑衅性行动。”金圣就挑衅性行为表示：“也有可能是追加发射导弹或核试验。”他还表示，美国正在准备对朝鲜的重大挑衅采取军事应对，“正在考虑韩美或韩美日共同强化威慑力的措施”。美国国务院副国务卿舍曼当天在美国众议院外交委员会听证会上提及尹锡悦派遣的韩美政策协议代表团面谈时表示：“为应对朝鲜的攻击，将采取表明具有可信威慑力的措施。”

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