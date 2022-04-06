继《鱿鱼游戏》之后出演《夜叉》的朴海洙：“我是Netflix公务员”. April. 06, 2022 08:05. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 世界各国情报机关展开间谍战争的中国沈阳。据悉，正在这里活动的专门负责国家情报院秘密工作的秘密小组（black team）数月来向韩国进行了虚假报告。侦查财阀总裁，被降职为国情院外派检察官的检察官韩志勋（朴海秀）为了调查其内幕，将作为特别监察官派遣到沈阳。看到被称为“夜叉”的秘密小组组长池江仁（薛景求饰）和组员们展开枪战等不择手段地与各国要员展开谍报战争的样子，他感到非常惊讶。 奈飞原创电影《夜叉》将于8日向全世界公开。罗贤导演在5日举行的网络制作报告会上就以沈阳为背景一事表示：“沈阳是与朝鲜相邻的大城市，总是充满紧张感，因此非常适合作为谍报动作片舞台。”而影片的实际拍摄是在中国台湾和韩国进行的。 印度神话和佛教中出现的夜叉既是捕食人的丑恶鬼，也是守护佛法的守护神。饰演双重存在“夜叉”池江仁一角的薛景求当天表示：“池江仁虽然鲁莽、暴力，但为了正义不惜献出生命。”接着，他笑着说：“第一次看剧本时，池江仁帅到无法承受的程度，所以要求导演降低一点‘帅位’。” 通过奈飞电视剧《鱿鱼游戏》成为国际明星的朴海秀出演《夜叉》而备受关注。当天自称“Netflix公务员”的朴海秀就《夜叉》介绍说：“这是一部能让眼睛和耳朵享福的痛快的电影。”为了把包括枪战场面在内的各种动作戏生动地展现出来，导演使用了36把枪和7700多发子弹，下了很大功夫。华丽的枪战场面加上异国背景，与其说是韩国电影，不如说是香港电影或好莱坞电影。 饰演强调法律和原则的韩志勋一角的朴海秀通过华丽的动作，将稍有不慎就可能变成非现实的电影氛围引向现实，起到均衡者的作用。与《鱿鱼游戏》中真挚的尚宇不同，他还展示了节制的搞笑演技。对于通过《鱿鱼游戏》成为明星一事，他表示：“如果我能对海外观众观看《夜叉》产生一点好的影响，我将感激不尽。”

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