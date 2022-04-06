徐志摩《再别康桥》. April. 06, 2022 08:05. . 艺术教人款待。因为前提是对不同、陌生的东西的热情接待。中国诗人徐志摩的《再别康桥》（康桥即英国剑桥）是一首充分体现艺术所具有的这种属性的诗。 这首诗就像题目暗示的那样，唱出了诗人重新来到康桥后离开时感受到的恋恋不舍的情感。李陆史诗人在1941年《春秋》6月刊中高度评价了徐志摩，并这样翻译了这首诗的第一联。“轻轻的我走了，正如我轻轻的来；我轻轻的招手，作别西天的云彩。”这样开始的诗虽然想成为平静的康河的水草，但是把充满回忆的那个地方暂时抛诸脑后，把遗憾的心情写进了中文的韵律中。 对于徐志摩来说，康桥是一个珍贵的空间。这里曾经是他爱过某个女人的地方，也是将专攻经济学的他引向文学的地方。他在那里阅读了雪莱、基茨、沃兹沃思等英国浪漫主义诗人，受到了深远的影响。其结果是写了很多诗，正如李陆史诗人的诊断一样，他很快成为了中国现代诗的支柱。因此，中国和英国分别用中国大学、英国大学来纪念他的诗。中国教科书中收录并朗诵了他的诗，剑桥大学校园中则竖立着写有他诗最后一联的诗碑。“悄悄的我走了，正如我悄悄的来；我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。” 正如80年前把这首诗翻译成韩语的李陆史诗人的告白一样，这首诗的“韵律和格调很难移植到韩语中去。”这时通过YouTube听很好地体现汉语之美的加拿大人马克•罗斯韦尔的朗诵，会有一些帮助。在这首美丽的诗中，陌生的国家、陌生的城市是款待的对象。这就是为什么在极度反目、仇恨甚至战争肆虐的时代，拿出徐志摩的康桥诗来阅读的原因。

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