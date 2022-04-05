个体户：“放宽聚会和营业限制，松了一口气” VS 部分人：“操之过急”. April. 05, 2022 07:46. by 金基允记者、全慧珍记者 sunrise@donga.com,pep@donga.com. 随着韩国政府4日将新冠保持社交距离限制放宽为“晚上12点、最多10人”，个体户们高兴地说：“稍微喘口气了。” 在首尔市麻浦区经营啤酒屋的朴某（57岁）当天表示：“允许营业到晚上12点似乎是（防疫和保持社交距离的）适当的妥协点。”在首尔市永登浦区经营排骨店的崔某（66岁）也表示说：“虽然不像以前那样，但是最近销售额和顾客在逐渐增加。” 防疫当局从当天起将私人聚会许可人员从原来的8人扩大到10人，并将餐厅、咖啡厅等大众利用设施的营业限制时间从晚上10时推迟到晚上12时。该方针将一直适用到17日。 一些单位的聚餐正在复活。公司职员黄某（35岁）说：“现在部门聚餐的约定也在一个接一个地敲定。” 在期待借此机会全面解除保持距离的情况下，此前一直屏住呼吸的大学街商圈开始舒展。在首尔市城北区安岩站附近经营餐厅兼咖啡厅的李某（37岁）说：“（因新冠疫情）荒废的大学街也渐渐出现了新入驻的店铺。” 对于放宽保持距离，市民们意见不一。大学生金秀贤（24岁）说：“（听说已经过了新冠疫情的顶点）现在不知道保持距离有什么用，”“很遗憾餐厅营业时间有点短，希望两周后解除限制。”相反，李多元（26岁）则担心地说：“不想接受新冠病毒检查的‘害羞奥密克戎’感染者也不少，而且新变异也有可能扩散，”“放宽距离是操之过急的措施。”

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