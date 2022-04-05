比特币的开采量突破1900万个……仅剩200万个. April. 05, 2022 07:48. by 金聖模 mo@donga.com. 据虚拟资产专门媒体“Cointelegraph”3日（当地时间）报道，总发行个数为2100万个的虚拟货币“比特币（bitcoin）”的开采量（生产量）超过了1900万个。据Cointelegraph透露，1日比特币开采企业“SBI Crypto”开采了第1900万个比特币。至此，可开采的比特币在200万个以下。 比特币是使用“中本哲史”名字的人在2008年推出的基于区块链技术的数字资产。比特币代替发行、管理国家货币的中央银行，使用者每10分钟记录一次比特币的整体交易。向证明记录是否正常、最先用电脑解开复杂数学运算的人支付虚拟资产作为补偿。这一行为被称为开采。区块链是将每10分钟产生的交易记录（区块）像链条一样连接的方式。 比特币的开采始于2009年。为了维持比特币的供应量，根据开采商的数量，数学运算难度会有所改变。据悉，为了解决复杂的运算问题，动用了数百台电脑的开采业者将获得开采补偿及交易手续费等。据美国CNBC报道，这种调整每隔两周进行一次。 虚拟资产业界推测，比特币的开采完成时间为2140年。在此之后，对于比特币的未来，出现了不同的预测。有意见认为，如果整体开采结束，需要记录的动机就会消失，很难维持比特币的生态系统，相反也有人表示，由于比特币的稀缺性增大，价格上升，仅凭手续费基础的收益，就有充分的理由存在开采商。 在海外，也有人批评开采消耗巨大电力的比特币。如果将需要开采比特币的电力按国家来计算，相当于世界第27位的电力消费国。领先荷兰、挪威、阿联酋（UAE）等国家。环境运动团体“绿色和平”计划从本月开始，在《纽约时报》、《华尔街日报》等美国主要报纸和社交媒体上刊登批评比特币生成方式的广告。

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