忐忑不安的接管委员会两周，新政府出台准备工作有没有差池？. April. 02, 2022 07:30. . 当选总统尹锡悦的总统职务接管委员会起锚已过2周，但并没有表现出明显的存在感。这主要是因为青瓦台搬迁、人事权冲突、与文在寅总统的会晤心理战等政务焦点问题突出。期间也是听取政府工作报告的时间。尽管如此，设计新政府蓝图的接管委员会本来的活动却没有受到关注，这并不是一件可以看轻的事情。 首先，接管委员会本身被各种争议所包围，增加了不安感。拒绝法务部业务报告就是一个典型的例子。虽然即将走人的法务部长公开反对当选人有关废除调查指挥权等与检察机关相关的公约是不合适的，但是使用“无礼”“愤怒”等词语、单方面推迟业务报告日程的做法，也成了引发整顿军纪争议的借口。就大选事前投票混乱问题，接管委员会曾要求中央选举管理委员会召开座谈会，但选举管理委员会以“史无前例”为由不予回应。 对于接管委员会的人选及解聘，也出现了杂音。曾担任国民之党革新委员长的长安大学校长金泰一（音）被委任为国民统合委员会政治分科委员长，但不到一天就辞职而去。这是因为国民力量党方面对金泰一的政治倾向表示强烈不满。不禁想问，为什么使用“国民团结”这个词呢？此前被任命为科学技术分科实务委员又被解聘的人士也十分不满，质问“谁在私有化接管委员会”。 过去两周是黄金般的时间。虽然可能会出现试行错误，但不能把初期的杂音和混乱当作单纯的突发事件。政权更迭，但政府却永续。仔细追究文在寅政府的政策失败，试图转换政策，这是理所当然的，但不能表现出“占领军”的形态。同时也要警惕是不是为了进入青瓦台和内阁担任要职而发生了倾轧之争。 离新政府上台只剩下不到40天的时间。实际上，尹锡悦政府的未来可能会取决于4月份。从现实角度看，搬迁至龙山在可能的范围内有条不紊地推进就可以了。相比之下，在经济、安保、福利等各领域，应该有条不紊地提出尹锡悦政府所描绘的重大国政目标和实施计划。尹锡悦表示：“最应该重视的是实用主义和国民利益。”不能只停留在口头上，而应该拿出手中的蓝图，这样才能提高国民对新政府出台的期待。

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