匆匆忙忙让租赁三法“原地掉头”，只会使纠结的线更加纠结. March. 30, 2022 07:54. . 总统职务接管委员会房地产工作组28日指出，“租赁三法”是现政府代表性房地产政策失败的事例，并表示，“将研究废除或缩小租赁三法”。也就是说，为了修改合同更新请求权、全月租上限制、全月租申报制，将说服共同民主党，同时还将搞活民间租赁。对此，共同民主党共同非常对策委员长尹昊重在某广播节目中反驳道：“（废除）是难以接受的内容。”随着交接委和执政党就废除“租赁三法”表明了截然相反的立场，预计在修改法律的过程中会产生阵痛。 虽然“租赁三法”是以保护租户的名义制定的，但在适用于现场的过程中，存在不少副作用。全租房价格连续上涨的多米诺全租难持续不断，再加上双重价格、全租月租化，加重了租户的痛苦。实际上，首尔公寓的租赁中位价格在最近20个月里从4.7亿韩元上涨到了6.1亿韩元。税收财政研究院分析说，实施相关法律后，首尔公寓的出租屋减少了16%。在法律实施前接连有人指出这是反市场制度，如今出现了强行实施的冲击。 保护承租人的法律反而助长了全租难，因此，对问题点进行大规模手术是不可避免的。但是，如果陷入必须尽快把法律“原地掉头”的强迫症，执着于废除或过于急于进行修改，则有可能引发其他问题。如果紧急取消合同更新申请权或全月租上限制，合同到期日临近的租户可能会因价格暴涨和待售商品减少而遭受损失。昨天的交接委员会新闻发布会上，房地产工作组相关人士提及阶段性方案，也是因为担心受到这样的短期冲击。 虽然“租赁三法”的副作用很大，但包括租赁更新率提高等，并不是完全没有积极效果。在目前的租赁难中，需要找出导致“租赁三法”成为问题原因的部分进行修改，但制度的优点要作为优点予以发扬，在市场上稳定下来，进行选择性、渐进性的修改。如果问题持续下去，在制定更有效的承租人保护对策后废除现行法律也不迟。

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