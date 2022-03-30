刻画“33位女性独立运动家”的柳俊华作家. March. 30, 2022 07:54. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 1919年宣读三一运动民族代表独立宣言的33人都是男性。虽然在全国各地，各个阶层都参与了三一运动，但正式得到高度评价的女性并不多。 西洋画家柳俊华（59岁•照片）带着这样的问题意识画出了女性独立运动家。在首尔钟路区首尔女谈斋举行的展览“献给33名女性独立运动家”由包括33名在历史上未能发光的女性独立运动家的肖像在内的62件作品组成。通过作品重新审视了女性独立运动家的足迹。 柳作家22日接受电话采访时表示：“对新女性群体的调查进行了1年左右，收集了过去新闻报道中的照片”，“需要画的人太多，在选择上费了很大劲儿。”33人中除了人们熟悉的柳宽顺、罗蕙锡之外，还包括偷运并分发《2•8独立宣言》的金玛丽亚、义烈团员朴次贞义士等，在各自岗位上斗争的护士、艺妓、学生。 有人看起去很坚强，有人则十分凄惨。直面66只眼睛，似乎在说“我过得很好”、“你过得好吗？”肖像旁边还摆放着纪念她们的祭桌画《Ritual Table》（2021年）系列。柳作家说：“在调查资料的过程中深受感动，同时也感到非常抱歉。”祭桌上的画上摆放着红酒、咖啡、西瓜、鸡蛋、花盆。其中包含了摆脱主要由女性准备的儒教祭祀思想，打造“一起度过欢愉时光的桌子”的意义。柳作家说：“希望当代女性和现代的我们能像相对而坐外出游玩一样互相分享记忆。” 展厅地下1层布置的过去作品中有少女出现。从2007年到2018年，作家在作品中不断让少女登场。包括描写背着婴儿过江的少女的《花江》（2012年）在内，少女浓缩了女性的一生。柳作家表示：“通过怀孕、生育等,女性是抚慰和治愈生命的存在”，“我认为谈论女性是建立共同体的方法之一”该展览将一直持续到8月25日。

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