作者隐秘的读书. March. 30, 2022 07:55. . 陀思妥耶夫斯基的国家正处于战争之中。这时候他被召唤出来也许是理所当然的事情。他虽然是伟大的作家，但在理念上更接近于国粹主义者。关于波兰问题更是如此。出生在曾是波兰领土的乌克兰别尔基切夫的英国作家约瑟夫•康拉德讨厌他也是因为这个原因。 陀思妥耶夫斯基对波兰人的态度已经超越了不信任，更接近于厌恶。他明目张胆地讨厌他们，并强烈反对他们移居俄罗斯。他恶语相加地说：“他们来到俄罗斯后只会憎恨和背叛俄罗斯。”但他却对俄罗斯与奥地利、普鲁士一起践踏波兰领土的历史熟视无睹。 他的偏见如实反映在小说中。《卡拉马佐夫兄弟们》无情地丑化了波兰人。他们是叛逆者，以诈骗者的样子出现。背叛俄罗斯女性格鲁森卡后离开的波兰上尉是为了金钱再次诱惑她而回来的诈骗犯。他在打牌时与同行的其他波兰人串通，进行骗取俄罗斯人钱财的诈骗行为。对波兰女性的描写更为可观。她们和俄罗斯士兵们跳舞后，被描述为“像猫咪一样迅速爬上他们的膝盖”感情十分随意的女人。 这是无可辩驳的偏见。但这并不是带着个人偏见而认为他的小说不伟大。实际上《卡拉马佐夫兄弟们》是一部堪称小说圣书的、深奥动人的爱情和款待的故事。为什么会出现这样的矛盾呢？因为艺术的属性是，从狭隘、偏向或人性上不完美的人身上引出高贵、深奥的东西。所以伟大的不是艺术家，而是艺术。这就是康拉德表面上称陀思妥耶夫斯基为“那个恶鬼上身、皱着脸的人”并轻蔑他但背地里却藏着他的小说读的原因。谁也无法解释清楚。文学评论家王恩哲•全北大学客座教授

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