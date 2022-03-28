过让自己感到满意的生活. March. 28, 2022 07:59. . “人生不仅仅是为了幸福健康地生活。人生就是为了过上能让自己感到满意的生活。”—克莱尔•韦恩兰 几年前，我患了严重的恶寒和肌肉痛后，开始患上了不知名的病。仅过两三个月，就到了连坐下都很难的地步，直到半年后才被诊断为自律神经系统障碍。如果觉得集中治疗好一些，就会再次恶化，曾自信精神强大的我也想放弃一切，好好休息。这是作为精神科医生经常听到的“早上不要睁开眼睛就好了”的被动自杀事故被理解的瞬间。这时，我听到了一位患有囊泡性纤维症的不治之症的少女戴着氧气鼻管，用沙哑的声音发出的信息。看着饱受痛苦而即将面临死亡的她，也许有人会觉得“还不如不活了呢”。但她表示，人生并不仅仅是为了幸福健康地生活，即使在残酷的情况下，只要过上自己能感到满意的人生就可以了。听到这句话，我轻轻地睁开了眼睛。别说医生的事了，还担心能不能好好做人呢，即使这样，做出令自己满意的选择就行了！ 很多人因持续的大流行病而精神上和经济上遭受痛苦。自然而然地会出现“为什么我会有这样的考验”的怨恨，也会产生“我无能为力”的挫败感。这时，哪怕是小事，找找能让自己感到满意的东西怎么样呢？早上起来可以叠被子。也可以拥抱家人，传达爱意。这样的我难道不是比愤怒绝望的我更令人欣慰吗？因为人生无需为别人而活，只需过好让自己满意的生活。

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