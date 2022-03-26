系上爬山绳索寻找隐藏的垃圾……向中国人讲解韩国文化遗产. March. 26, 2022 07:24. by 朴星民 min@donga.com. 全国各地的国立公园都有“守护者”。虽然不是住在国立公园的人，但是经常来这里爱护和抚育国立公园。在他们的努力下，市民们可以舒服地造访国立公园。 朴昌勇（63岁）从40多岁开始登山。在首尔东大门市场销售面料年销售额达到80亿韩元的他在2000年代初因店铺破产而经历了人生的第一次挫折。当时帮助他调整心态的就是山。朴某说：“攀登岩壁时，会忘记一切，只集中于我面前的岩石上。这就是攀岩的魅力所在。”不知不觉间，他成为了攀岩次数达到4000次的20年登山老将。 最近他“插进去”的地方是北汉山国立公园。每年游客达656万人（以2020年为准），登山者非常多，因此事故也频繁发生。朴某每次上山时都会清理落石，管理受损设施，并于2020年4月成立了北汉山国立公园登山安全服务团。 服务团会员不到2年就增加到了80多名。 每周六有20名左右的人沿着岩壁整理周围。大部分都会检查管理国立公园的职员很难去或落石事故频发的地区。他们的包里不仅有登山装备，还有回收垃圾等的麻袋。朴某说：“看到山上丢弃食物或穿透岩石插上攀登工具时，最令人惋惜。” 来自中国台湾的王桂（58岁•女）从2012年开始连续11年在庆北庆州国立公园担任自然环境解说员。自然环境解说员是向游客介绍栖息在国立公园的动植物的人。王某主要在中华圈游客来庆州国立公园时进行介绍，但也会以韩国学生为对象进行环境教育。持续观察国立公园内的生态变化也是王某的事情。 1992年，王某在丈夫的故乡庆州安家落户，担任汉语讲师，为了更了解韩国，决定成为自然环境解说员。全国以多文化家庭为对象选拔了3人，王某是唯一一个作为中文圈代表入选的人。 庆州是国内22个国立公园中唯一的历史遗址型国立公园。这里不仅是大自然，历史文物的保存价值也很高，因此被指定为历史遗址型国立公园。王某说：“17年前入籍后成为了韩国人，但是动植物学和历史用语仍然觉得很难，所以经常学习”，“看到游客们感叹韩国的自然和文化遗产，对自己的解说感到满意的样子，我感到很欣慰。”

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