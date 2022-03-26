中劳委：“现代制铁应该与合作公司工会进行团体交涉”. March. 26, 2022 07:25. by 李建赫 gun@donga.com. 中央劳动委员会对外包大企业做出了“应接受转包合作企业工会的团体交涉要求”的判决。 25日从中央劳动委员会了解到，对于现代制铁非正规职分会以现代制铁为对象提出的交涉地位认定要求，该委员会判定现代制铁为交涉当事人。即，现代制铁不响应交涉属于不当劳动行为。 非正规职分会是由现代制铁合作企业非正规职职员组成的工会。这是全国民主劳动组合总联盟金属工会下属、去年9月占领现代制铁唐津制铁所控制中心的团体。 对于非正规职分会方面的交涉要求，现代制铁以“不是直接使用者”为由予以拒绝。对此，非正规职分会方面向忠南地方劳动委员会提出了救济申请，但去年11月被判驳回。但是中劳委推翻了初审决定，支持了分会。现代制铁方面表示：“将通过行政诉讼等所有程序阐明事实关系。” 中劳委去年6月也判定CJ大韩通运应接受民主劳总全国快递工会的团体交涉要求。CJ方面主张：“快递工会所属的快递司机们是和个别代理店签订合同工作的关系，”“应该与代理店进行协商，而不是外包企业。”但是中劳委没有接受。 财界相关人士表示：“中劳委的判定违背了以劳动合同为基础承认使用者性的雇佣劳动部的方针,”“产业现场的混乱将会增大。”

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