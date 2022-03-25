离开的权力对人事权的执着，不是“埋下防弹钉子”又是什么？. March. 25, 2022 07:42. . 文在寅总统昨天就与候任总统尹锡悦的会晤表示：“又不是会谈，还需要什么协商呢?”也就是说，人事问题不能成为会晤的议题或条件。青瓦台方面表示：“人事安排是总统的权限，”“候任总统也大可以在任期结束之前行使人事权。”尹锡悦表示：“最后安排必须与新政府长期共事的人事是不明智的，”“到了任期末，我也会这样（与下届政府进行协调）。” 以韩国银行总裁的继任者提名和监查院监查委员问题等为契机爆发的新旧权力的人事权矛盾，是史无前例的。按照惯例，如果确定继任总统，就要克制对高层公务员的人事安排。不管在谁看来，由离开的权力来任命要与新政府配合的公职人员，是违背常识的。但现政权截然不同。真不知道离开的权力是如此执着于人事权。 青瓦台表示，特别是两名空缺的监查委员中，有一名要由自己推荐。据悉，文在寅的意志非常坚定。审议表决监查结果的监查委员会，由监查院长和6名监查委员组成，任期为4年。除空缺外，4名监查委员中有两人具有“亲文”倾向。特别是监察委员金仁会，曾与文在寅共同执笔了有关检察改革的书。包括监查院院长崔载海在内，目前已有3人是文在寅的友军。看起来，其打算是要在卸任前在此基础上再安排一人，形成“4比3”的格局，才能应对新政府上台后对现政府脱核电事业等各种失政的监查。这不是离开的权力出于“坦下防弹的钉子”意图又是什么呢？ 现政权早在大选前就随时进行海外公馆馆长人事变动，青瓦台首席出身的参谋或亲政权市民团体出身的人士担任公共机关、公共企业要职，表现出“埋钉子”的举动。据国民力量党统计，在现政府任期还剩6个月之后实行的报答性人事安排中，有59人占据了公共机关的位置，其中71%的人将留任到新政府任期的一半。 据说，文总统还说“真郁闷”、“不要听别人的话，希望当选人（尹锡悦）自行判断”等。青瓦台参谋表示：“刀把握在那边手里，太怠慢了。”从任期结束之前青瓦台一直表现出的人事形态来看，听起来像是表里不一的“扮演弱者角色”。

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