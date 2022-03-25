刘永在花样滑冰世锦赛上暂列短节目第四，有望夺取奖牌. March. 25, 2022 07:44. by 金東昱 creating@donga.com. 韩国女子花样滑冰招牌选手刘永（18岁•修理高中）十分接近获得世锦赛奖牌。如果能够获得奖牌，这将是韩国选手时隔9年再次获得奖牌。 当地时间23日，2022年北京奥运会花样滑冰女子单人滑第6位获得者刘永，在法国蒙彼利埃的Sud de France竞技场举行的2022年国际滑联（ISU）花样滑冰世锦赛女子单人滑短节目比赛中，以72.08分的总分在33名参赛选手中排在第4位。首次参加世界锦标赛的刘永虽然没能超过自己的短节目最高分78.22分，但是达到了个人本赛季最高分。一同参加比赛的李海仁（17岁•世华女子高中）以64.16分的总分暂列第11位。 韩国女子花样滑冰选手在世界锦标赛上获得奖牌的只有“花样滑冰女王”金妍儿（32岁）。金妍儿在2009年和2013年世锦赛上共获得2枚金牌，此外她还获得过2枚银牌（2010年、2011年）、2枚铜牌（2007年、2008年）。 刘永获得奖牌的可能性比任何时候都要大。因为目前拥有世界最高实力的“俄罗斯三人帮”（卡米拉•瓦利耶娃、安娜•谢尔巴科娃、亚历山德拉•特鲁索娃）因俄罗斯入侵乌克兰受到惩戒而未能参加此次比赛。 当天，刘永第一个跳跃动作选择了阿克塞尔两周跳（两周半），而没有选择此次她在奥运会上曾展示过的阿克塞尔三周跳动作。对此，刘永表示：“今天早上练习时感觉阿克塞尔三周跳不太好。所以为了提高节目的完成度，我决定进行阿克塞尔两周跳。”刘永当天剩下的跳跃动作也没有完全成功，没能得到高加分。刘永说：“奥运会结束后一直很累”，“但是可能是因为经历过奥运会，所以不太紧张。从这点来看，在此次大赛中实现干净清爽的节目单的目标似乎很好。” 因金艺琳（19岁•修理高中）确诊感染新型冠状病毒肺炎而获得世锦赛参赛权的李海仁说：“听说可以参加世锦赛，我哭了。我想比好”，“今天非常紧张。在自由滑比赛中，我会更加集中精神去完成比赛。” 获得短节目第一名的是获得80.32分的北京奥运会铜牌得主坂本花织（日本）。鲁娜•亨德里克斯（比利时）以75.00分位居第二，玛丽亚•贝尔（美国）以72.55分位居第三。刘永与第二名的分数差只有3分左右，如果在26日举行的自由滑比赛中不出现失误的话，她很有可能获得奖牌。

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