“不要梦想中国‘韩服工艺’”，穿韩服将成为国家非物质文化遗产. March. 25, 2022 07:43. by 李素妍记者 always99@donga.com. “穿韩服”被指定为国家非物质文化遗产。韩国文化遗产厅24日宣布，将把穿韩服指定为国家非物质文化遗产，并表示：“穿韩服是我们民族的重要资产，因此有必要将其指定为文化遗产并加以保护。”这是今年2月中国北京冬季奥运会开幕式上围绕韩服引发的“文化工艺”争议之后，吸引了人们的眼球。但是，文化遗产厅对与中国的矛盾关联性划清了界限。 韩服是从新罗时代的土偶（用土制成的人或动物像）等三国时代的遗物中也可以确认的韩民族的传统服饰。三国时代，由下衣和上衣组成的韩服的服饰结构已经形成。高句丽舞踊塚壁画上画着穿着裤子和上衣射箭的男性形象。接着在朝鲜时代确立了韩服的服饰典型，1879年开港后为了与西方服饰区分，将其称为“韩服”。 19世纪末引进西方服装后，便装发生了巨大变化，但韩服的根基至今仍保留着。给亡者穿的寿衣、给刚出生的孩子穿的婴儿上衣、节日里穿的新衣服新鞋帽等就是代表性的例子。文化遗产厅在此次指定过程中没有承认特定拥有者或拥有团体。因为它是全体国民都在传承的文化。

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